陳光復昏迷　澎湖天后宮連署挺陳妻代夫出征

澎湖縣長陳光復與太太吳淑瑾。(照:陳光復臉書) 中評社台北3月23日電／民進黨籍澎湖縣長陳光復春節摔傷昏迷，黨中央傳出“換將”說，由賴清德“指名”馬公市長黃健忠，更上層樓越級挑戰縣長寶座。澎湖開台天后宮主委蔡光明發動連署，表態支持陳光復夫人吳淑瑾“代夫出征”參與年底縣長選舉，並將在30日向外界公布連署人數，以基層民意反映澎湖人支持對象。



連署書指出，澎湖縣長陳光復一生為守護台灣的自由民主而奮鬥奉獻，二十多年前，他毅然返回故鄉澎湖深耕數年，開辦免費英語班，回饋鄉里；時至今日，“光復義剪隊”仍持續服務鄉親，從未間斷。他始終秉持越艱難越向前的精神，在縣政推動上繳出了歷任首長難以比肩的亮眼成績。



在光復縣長的執政下，縣民照顧全面且深厚，老中青幼皆能安居樂業，社會福利全面升級，海洋棲地復育卓有成效，青年育兒與創業獲得有力支持，交通建設持續改善，澎湖更逐步蛻變為優質旅遊城市。



近日換將流言頻傳，正值關鍵時刻，我等連署人願挺身而出，成為守護陳光復縣長的力量。我們唯一堅定、全力支持陳光復縣長的太太吳淑瑾女士，代替光復縣長繼續領航，完成對澎湖鄉親的承諾。



現連署書正如火如荼在澎湖開台天后宮進行，30日正式對外公開連署數據，蔡光明表示，衹有吳淑瑾出馬，民進黨在澎湖才有勝選的可能。