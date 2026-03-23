藍竹縣初選激烈遭爆黑歷史　陳見賢秀良民證

陳見賢辦公室拿出“警察刑事紀錄證明”，澄清陳見賢並無犯罪記錄。（照片：陳見賢辦公室提供） 中評社台北3月23日電／中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選殺得激烈，25日到27日將進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。近日就有政治性粉專，分享多份據稱是來自“國家發展委員會”檔案管理局的解密文件，直指國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力而引發熱議。陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。



陳見賢競辦表示，陳見賢有“良民證”，“一清專案”未經法院正當審判程序，違反“憲法”第8條人身自由保障的侵害，是白色恐怖的延續。把當年戒嚴時期的違法事件，拿到40年後的今天，當成一個人的政治評價，這是嚴重“歷史錯置”，都是選舉奧步、毫無人性。公理自在人心，法律將還原事實真相，支持者也定會還給陳見賢一個清白與公道。



這個政治粉專“尚書大人真機靈”22日晚上PO文說，“國家檔案局裡面陳見賢的資料被人爆在網路上了”、“陳見賢還真的不只是一個一般的黑道。”



從網友披露的資料內容，竹北警分局曾在1985年10月，把陳見賢名列“幫派（會）分子不法活動調查資料表”上，清楚載明他是“風飛砂”幫眾，並附有當年警總的管訓結訓證明、管訓期間考核紀錄以及多份案件相關人筆錄，詳載著早年警政單位對他的認定與監控紀錄。在這批文件，陳見賢被控涉入：開設賭場詐賭、持利器傷人、恐嚇被害人簽署本票及持械尋仇等具體情節。