亞洲液化天然氣供應告急！專家點出台危機

位於桃園觀音的第三液化天然氣接收站。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／亞洲從中東進口了絕大多數的石油與液化天然氣（LNG），因此在伊朗戰爭導致能源價格上漲與供應中斷的情況下，亞洲成為受影響最嚴重的地區。其中台灣約有3分之1的液化天然氣供應來自卡塔爾。英國《金融時報》22日報導，隨著波斯灣地區最後一批液化天然氣運輸船將在10天內抵達目的地，全球各國正面臨天然氣供應突然停止的斷崖式危機。這一問題也讓部分人士重新支持核能發電，認為這是降低區域對天然氣與其他化石燃料發電依賴的一種方式。



《金融時報》提到作為波斯灣液化天然氣的重要買家之一，台灣正努力應對其從煤炭轉向更清潔的天然氣，並在全面轉向再生能源之前逐步淘汰核能所帶來的後果。台灣政府在伊朗戰爭爆發後迅速行動，“經濟部”在3月10日表示已確保22批來自波斯灣的LNG貨船，供應可維持到4月底。然而，台灣夏季電力需求通常大幅上升。美國智庫“大西洋理事會”全球能源中心專家李凱文（Kevin Li）指出，若霍爾木茲海峽持續封閉，今年夏天可能出現嚴重能源短缺。



報導表示，全球約5分之1的液化天然氣產自卡塔爾，但是在伊朗封鎖波斯灣出口咽喉霍爾木茲海峽後，卡塔爾的出口被迫停止。伊朗上周以飛彈攻擊卡塔爾大型拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣工廠，造成嚴重破壞，推升亞洲與歐洲天然氣價格飆升。



報導說，根據獨立船運經紀公司Affinity的分析，許多在戰爭爆發前已從卡塔爾與阿拉伯聯合大公國裝載液化天然氣的船仍在航行途中，因此部分客戶直到現在才將感受到供應中斷的衝擊。一些天然氣資源匱乏的亞洲國家已開始採取措施避免短缺，例如：實施每周4天工作制以降低能源需求。



船舶追蹤數據顯示，目前僅剩一批來自波斯灣的液化天然氣貨船預計抵達亞洲。亞洲市場買下近90%波灣的液化天然氣產量。《金融時報》點名，其中以巴基斯坦的情況最危急。去年該國約99%液化天然氣來自卡塔爾。知情人士表示，巴基斯坦Gasport兩座液化天然氣接收站的其中一座可能在幾天內斷氣。該公司董事長兼執行長艾邁德（Iqbal Ahmed）表示：“之後我們就會沒有天然氣了。 不知道下一批貨船什麼時候會到。”



孟加拉的情況與巴基斯坦類似，但程度稍輕，因為部分天然氣來自波斯灣以外地區。不過該國同樣難以承受高價替代供應，目前該國政府已開始實施天然氣配給措施，包括關閉大學。