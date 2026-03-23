天然氣恐斷氣？台官方：5月底前供應無虞

台“經濟部”宣佈，5月底前的天然氣供應已完成調度。(照:台“經濟部”提供) 中評社台北3月23日電／針對外媒報導卡塔爾液化天然氣供應恐中斷，引發台灣面臨天然氣“斷氣”疑慮，台“經濟部”23日再次說明，台灣5月底前已完成天然氣供應與船期調度之準備，6月已規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定，絕無外媒報導所稱之天然氣短缺危機。



根據英國金融時報日前報導指出，全球正面臨極度危險的“天然氣供應懸崖”，隨著開戰前最後一批從波斯灣出發的液化天然氣（LNG）載運船陸續抵達目的地，10天內來自中東的液化天然氣供應就會戛然而止。



報導還特別點出，台灣在全面轉向再生能源之前，先從燃煤轉向“更乾淨的天然氣”，同時逐步淘汰核能。這種能源結構平時或許是理想藍圖，但在地緣政治危機爆發時，卻成了最脆弱的軟肋。



對此，“經濟部”能源應變小組每日盤點存量與調度，指出目前台灣天然氣存量皆高於法定規範，供氣供電無虞，請民眾放心。



“經濟部”強調，台灣天然氣進口來源早已多元分散至14國，並非單一依賴中東地區，因中東戰事影響，中油公司更擴大調度非中東氣源因應，以充裕的氣源確保台灣所需。



“經濟部”也說，中油、台電公司雙方已有供需聯繫及預警機制，可即時掌握市場需求變化以作出因應。目前中油公司盤點氣源均充足無虞，台電公司天然氣發電機組亦依既定排程進行操作，同時台電公司已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，確保供電穩定。