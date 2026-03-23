北市長人選鄭麗君輸了　謝震武網票選最高

律師謝震武（右）。（照：許智傑臉書） 中評社台北3月23日電／民進黨2026年台北市長人選未定，根據《三立新聞網》最新發起的網路投票結果顯示，律師主持人謝震武以34%得票率力壓民進黨籍“立委”王世堅、“行政院副院長”鄭麗君，奪下民眾支持度榜首。面對民進黨籍高雄市長陳其邁的點名，謝震武近日也首度表態“2026絕對不會缺席”，引發政壇高度關注。



《三立新聞網》自3月13日至3月18日發起為期6天的網路投票，針對“您認為誰最適合代表民進黨參選台北市長？”的問題，吸引超過1.6萬民眾參與投票，結果出爐：



第一名：謝震武，支持度34%，拿下5532票，高知名度與專業形象深植人心。



第二名：王世堅，支持度31%，拿下4977票，“扶龍王”聲勢依舊穩健。



第三名：鄭麗君，支持度20%，拿下3293票，被視為黨內具備行政資歷的菁英代表。



第四名：賈永婕，支持度15%，拿下2345票，跨界黑馬實力不可小覷。



高雄市長陳其邁日前公開力拱謝震武轉戰台北市，力誇其顏值與實力都勝過現任台北市長蔣萬安，就連民進黨“立委”王世堅也表態支持。面對各界點名，謝震武17日在節目中正式給出回應，“我2026絕對不會缺席”。此話一出引發熱議，他也解釋所謂的“不缺席”，是指他身為節目主持人，屆時將按照往例，在節目中專訪所有六都主要政黨的參選人，“包括台北市長候選人也會由我進行專訪”。這番語帶雙關的回答也但已經在網路上掀起討論度。