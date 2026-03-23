投資專家批魏哲家飄了　大陸無人機遠超台灣

台積電董事長魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／台積電董事長魏哲家21日獲頒亞洲大學名譽博士，致詞時說中國大陸的機器人只是“跳來跳去，沒用”，引發熱議。對此，投資專家、財經網紅“不敗教主”陳重銘22日在臉書發文公開示警，認為領導人過度自滿是企業大忌，並指出大陸無人機技術早已領先、遠超台灣，若忽視機器人在軍事上的變革，恐讓台灣陷入傳統軍事思維的危機。



陳重銘時常在臉書分享投資訊息，並出版多本投資類書籍。



台積電董事長魏哲家21日出席亞洲大學校慶，獲頒名譽博士學位。他在典禮上表示，台積電的成就應歸功於創辦人張忠謀與全體員工的努力。他還說，很多執行長之所以失敗，是因為開始“忘了我是誰”變得囂張，而這種人通常很喜歡到處演講或接受名譽博士，自嘲語氣引起現場陣陣笑聲。



提到產業現況，魏哲家指出中國大陸雖然研發許多能跳躍、擺動的機器人，但在他看來那些都只是“跳來跳去，沒用，好看頭而已”，實際上並無太大用處。他強調，機器人最關鍵的是運算大腦，目前包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）等美國大廠設計的晶片，高達95%都是由台積電代工製造，這才是讓機器人發揮醫療、感測等服務功能的關鍵。



針對魏哲家的發言，網紅“不敗教主”陳重銘表示，魏哲家似乎“有點飄了”，並直言大陸的無人機發展遠超台灣，機器人一旦裝載實質功能，絕非只是跳來跳去。他提醒，雖然台積電在高階製程領先，但機器人或飛彈不見得需要最先進晶片，因為體積很大，大陸國產晶片在這些領域已展現強大競爭力。



陳重銘進一步分析，未來戰爭將由機器人主導，例如微型機器人可能癱瘓要價不菲的戰鬥機。他舉例，伊朗無人機已讓美國感到棘手，未來甚至會出現機器海龜、機器鳥闖入基地。他強調“衹有魔法可以打敗魔法”，台灣必須跳脫傳統軍事思想，加緊研發無人載具，不能因為眼前的領先而產生自滿心理。