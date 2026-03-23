翁章梁到高雄宣傳全中運　邀陳其邁手沖咖啡

民進黨籍高雄市長陳其邁與民進黨籍嘉義縣長翁章梁推薦嘉義縣的咖啡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月23日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁與民進黨籍嘉義縣長翁章梁今年底都任期屆滿將卸任，23日為了宣傳“全中運”賽事在高雄同台傳遞聖火。兩人同為英系，翁章梁也邀請陳其邁一起體驗手沖咖啡，宣傳來自嘉義縣咖啡豆，兩人在台上有說有笑，互動相當好。



今年“全中運”4月18日在嘉義縣舉辦，傳承聖火儀式3月23日下午抵達高雄，並在高雄港愛河灣廣場舉辦傳遞聖火儀式。翁章梁率團到場替賽事宣傳，並邀陳其邁上台進行一場手沖咖啡秀，順道來宣傳嘉義縣農特產，好山好水好咖啡。



翁章梁近年推廣嘉義縣的咖啡，這次帶來來自嘉義縣卓武山的藝伎蜜處理咖啡豆，他介紹這支咖啡豆拍賣價格很高，1磅要價新台幣1萬3千多元。陳其邁聽了連忙問“不是稱斤喔？”並拿起磨好的咖啡粉試聞直呼“很香，咖啡香太香了！”



台上的專業老師協助指導“先把電子秤的重量歸零，倒18克的咖啡粉，沖250CC的熱水，先浸泡，等它一下。”陳其邁一看到專業老師穿著原住民服飾，連忙狂問這是鄒族的服飾嗎？並現場交流鄒族與布農族的你好怎麼說，打發浸泡時間。



不過陳其邁倒熱水時手太高，指導老師提醒拿低一點。陳其邁笑稱“我個性比較急一點。”翁章梁則提醒老師要加上“請市長”三個字才有禮貌。陳其邁則笑說“不用，不用，都自己人。”翁章梁笑回“陳其邁就是緊緊緊”，台上有說有笑。



陳其邁看翁章梁很熟練馬上誇“很會泡咖啡”，突然看到自己不小心泡超過250CC，急喊“哇，怎麼辦？”翁章梁則幽默回應“不打緊，性質不會改變，不會變有毒物質啦。”陳其邁後來也抓到要領，要讓水慢慢滲透下去。



都完成後，翁章梁也趁機分享咖啡經，他說，藝伎咖啡豆是目前比較容易得獎的品種，之前剛引進台灣時，一杯咖啡要價新台幣500元。一般咖啡豆分水洗、蜜處理、日曬3種，風味不同，並邀請大家有機會來嘉義喝咖啡。



現場試飲品嚐咖啡時，陳其邁說口感有點酸酸的。翁章梁介紹，因為是輕烘培所以口感有點微酸，十幾年前賣咖啡，若不苦，大家都不喝，但經過十年後，現在是若不酸，消費者不喝，前後十年的喝咖啡風氣也大有不同。