竹縣暫停初選？國民黨：陳見賢符合初選資格

國民黨中央黨部。(中評社 資料照) 中評社台北3月23日電／中國國民黨新竹縣長初選競爭激烈，新竹縣副縣長陳見賢被爆料“國發會”檔案局存放的一清管訓黑資料，國民黨“立委”徐欣瑩今天發文主張停止初選，撤銷陳見賢參選資格。對此，國民黨組發會回應，經查陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。



有網友爆料檔案局資料中，有陳見賢遭提報幫派分子相關資料，被標記“一清專案”、“黑社會分子”等，前“立委”林為洲說，每個人都有優缺點，但對於“要參選總攬地方行政權的縣市長，總有一個底線門檻”。



對此，徐欣瑩在臉書發文要求，立即暫停初選，鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，應立即終止。啟動排黑審查，考紀會應主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽之行為進行實質審查。若查證無誤，應立即撤銷陳見賢之提名登記資格，並重申國民黨排黑之堅定立場。



對此，國民黨組發會表示《檢肅流氓條例》已於2009年於釋字第636號宣告“違憲”，本黨黨章亦於2020年9月6日第20屆第4次全代會通過第36條關於“黨員違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例......等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參加黨內初選資格，並不得由本得提名”之條文修正案。



針對徐欣瑩之陳訴，組發會表示，經查，陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。