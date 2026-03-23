媒體追問重啟核電　賴清德沒回應

賴清德面對媒體追問有關核二、核三重啟與能源政策立場，未作任何回應。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月23日電（記者 莊亦軒）台“教育部”23日舉行“第29屆國家講座、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎頒獎典禮”，賴清德出席並擔任頒獎人。賴清德在進出會場時遭媒體追問有關核二、核三重啟與能源政策立場，但未作任何回應，即快步離開。



“教育部”23日在晶華酒店舉辦“第29屆國家講座、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎頒獎典禮”。賴清德與“行政院長”卓榮泰、“教育部長”鄭英耀及民進黨“新潮流系”“立委”許智傑等人同台。典禮開始前，媒體在場外等候並詢問近期外界關注的核能政策議題。



會前遭媒體追問近期國際油價上漲、是否可能影響電價與民生物價等問題，卓榮泰也未作回應，在維安人員引導下進入會場。



面對媒體提問，賴清德未停下腳步，也未回應相關問題，在維安人員引導下進入會場。



賴清德日前表示，核電議題須符合“核安無虞、核廢有解、社會有共識”三項條件，引發外界關注民進黨政府是否放棄非核家園政策，相關說法在政壇與民間持續引發討論。



頒獎環節結束後，賴清德便迅速離開會場並未回應記者提問。



面對媒體詢問油價上漲否已有因應方案，卓榮泰未停下腳步，也未回應問題，在維安人員引導下進入會場。

