與外媒座談　鄭麗文：兩岸迫切打開僵局

國民黨主席鄭麗文受邀出席台灣外籍記者聯誼會TFCC主辦的外媒記者會。（照：國民黨提供） 中評社台北3月23日電／中國國民黨主席鄭麗文23日表示，面對當前台海局勢升溫與國際高度關注，台灣需要的是穩定、理性的戰略選擇，而非持續升高對立的政治操作。她並開宗明義指出，近期外界對兩岸政策與軍購議題存在諸多錯誤揣測與不實連結，甚至傳出“以軍購作為交換條件”的說法，對此她嚴正澄清：“絕無此事，純屬虛構。”



針對兩岸關係，鄭麗文強調，在交流停滯近10年後，當前最迫切的是打開僵局、降低風險。她指出，國共論壇已於二月初恢復，雙方智庫就AI、防災、節能減碳及產業議題進行交流，顯示兩岸在務實議題上仍具合作空間。



她強調，更令人憂心的是司法體系被工具化，“濫用司法、追殺政敵、打壓在野黨”，已從個案爭議演變為結構性問題，“所有不應該踩的民主紅線，民進黨幾乎每天都在踩”，嚴重侵蝕台灣社會對民主與法治的信任基礎。



鄭麗文表示，國民黨推動兩岸交流的立場始終清楚且一致，“兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對‘台獨′。nothing more. That’s it.”她強調：“和平、雙贏、共好，才是可行的道路”，並呼籲各界以務實行動推動和平，證明這條路徑不僅必要，而且可行。



鄭麗文今受邀出席台灣外籍記者聯誼會TFCC主辦的外媒記者會，她致詞時作以上表示。



鄭麗文指出，自上任以來即積極與各國駐台使節、國際媒體及智庫學者交流，希望讓國際社會直接理解國民黨的立場，而非透過錯誤或片面的訊息累積誤解。她表示：“我希望國際社會能夠有第一手的理解，而不是經由二手甚至三手的傳播，累積錯誤與不實的訊息。”



針對兩岸關係，鄭麗文強調，在交流停滯近十年後，當前最迫切的是打開僵局、降低風險。她指出，國共論壇已於二月初恢復，雙方智庫就AI、防災、節能減碳及產業議題進行交流，顯示兩岸在務實議題上仍具合作空間。

