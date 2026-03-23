故宮文物台灣首展　在台中霧峰北溝陳列室

1957年故宮文物在台初展，開幕當天最受來賓關注的不是翠玉白菜，而是沒沒無聞的“右旋白螺”。（故宮提供） 中評社台北3月23日電／故宮文物首次在台灣展出，地點並非台北故宮，而是在台中霧峰的北溝陳列室。這場在1957年3月開幕的“故宮文物台灣處女秀”，展品的豪華陣容稱得上空前絕後—翠玉白菜、毛公鼎、清院本清明上河圖、王羲之“快雪時晴帖”、顏真卿“祭侄文稿”都在其中。不過，開幕當天貴賓最感興趣的古物並非翠玉白菜或清明上河圖，而是福康安赴台鎮壓林爽文事件所攜帶的“右旋白螺”。



1957年故宮在台舉辦初展，“北溝傳奇－故宮文物遷台後早期歲月”特展內容豐富。但當時媒體報導，開幕當天最受來賓關注的文物，不是翠玉白菜也非清明上河圖，竟是一只如今沒沒無聞的“右旋白螺”。



故宮文物在1949年底前分批抵台，初期暫借台中糖廠倉庫貯放，1950年北溝庫房竣工後，移至此地貯放至1965年故宮北院完工。文物移至北溝後，國際人士紛紛要求入庫參觀，造成困擾。為了讓文物有適當陳列空間，由美國亞洲協會（The Asia Foundation）捐助經費興建180坪的文物陳列室，於1957年3月25日啟用。



故宮文物在台“初登場”，自然得端出最頂級的夢幻陣容。根據故宮檔案，此次共展出11類304件，一般人熟知的故宮明星展品如翠玉白菜、毛公鼎，中國歷代一線書畫家范寬、郭熙、沈周、唐寅、王羲之、顏真卿代表作均列名其中。放眼故宮歷年海內外所有展覽，這場展覽文物“含金量”之高絕對是第一名，空前且絕後。



“右旋白螺”是乾隆年間製作的藏傳佛教法器，長18.9公分、寬9.4公分，是用於法會中的樂器，據說發出的樂音可以“驅魔滅罪障”。一般自然生長的螺紋自左向右旋轉，但此一法器使用的是自右往左旋轉的“右旋白螺”，相當珍貴。乾隆視右旋螺為祥瑞，認為渡海時若供於船頭，便能風平浪靜。



這件清乾隆時期的右旋白螺，螺體上下加鑲鍍金裝飾吹口及護板，吹口飾蓮瓣及卷草紋。護板釘接於螺口與底端，內板銀質，刻藏文右旋螺贊詞及漢、蒙、滿、藏文款識：“大清乾隆年製”；外板則鍍金，並敲飾五瓣花式錦、鑄藏文贊詞與卷草紋，緣鑲珊瑚、松石、青金石等，底端刻“乾隆年製”。



乾隆51年，林爽文在台灣起兵，駐台清兵不堪一擊，乾隆皇帝派福康安與海蘭察渡海赴台鎮壓。此法螺曾用於乾隆52年（1787年）福康安平定林爽文事件，以保佑其渡海平安，作為定風珠，這件文物成為少數曾經來過台灣的清宮舊藏。

