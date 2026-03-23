施威全：中東戰事拖延　增加中方戰略籌碼

前陸委會主委辦公室主任施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月24日電（記者 方敬為）美國總統特朗普因中東戰事延宕了原訂3月底的訪華行程，前陸委會主委辦公室主任施威全接受中評社訪問表示，中東戰事並未影響中美之間的既定格局，表面上，美國對伊朗出手似乎為華府增添了博弈籌碼，但從地緣政治與大國互動的底層邏輯來看，面對美方在內政與外交雙重壓力下所展現的急迫感，中國大陸的態度反而從容，不急躁。隨著中東戰事拖延，中國大陸戰略籌碼會隨之增加。



美國白宮先前宣布，特朗普將在3月31日訪華，並在北京舉行中美峰會，但由於爆發美伊戰爭，導致峰會生變，特朗普先是呼籲中國配合霍爾木茲海峽護航行動，否則就推遲訪華，但未獲中方呼應。特朗普18日又宣布，中美峰會將推遲舉行，並表示將在“大約五、六周後”舉行。



觀察中東戰事對中美博弈的影響，施威全表示，初期確實讓雙方手中的籌碼產生了微妙的位移。對中國大陸而言，這場衝突在一定程度上衝擊了其在中東地區的地緣政治影響力，同時也在能源取得的戰略佈局上增添了阻礙，看似讓美國暫居上風。



然而，施威全指出，由於戰場局勢的發展未必能如美方所願。美國總統特朗普向來偏好“快刀斬亂麻”的奇襲戰略，企圖以最短時間介入並迅速收割政治成果，一旦戰事陷入泥淖，無法如美方預期般快速抽身，局勢的複雜化與國際多方勢力的介入，反而會讓華府陷入進退維谷的窘境。



他說，當衝突最終必須回歸談判桌解決時，美國勢必得回過頭來尋求中國的協助與穿梭協調，這就如同烏克蘭戰爭的發展軌跡，美國最終仍需向北京喊話，期盼其在斡旋過程中發揮關鍵作用。因此，隨著戰事拖延，中國大陸的戰略籌碼不僅不會減少，反而會隨之增加。



撇開中東的突發變數，施威全認為，中美兩國“邊吵架邊合作”的既定結構依然穩固，中美互為最重要的經貿交易夥伴，這是一道難以跨越的現實壁壘。儘管中國大陸當下必須妥善處理美國祭出的高關稅挑戰，但美國同樣無法承擔與中國經濟徹底脫鉤的後果。