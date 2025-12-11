專論：反核倒了　“台獨”神主牌去與留

民進黨。(中評社 資料照) 中評社台北3月24日電（評論員 林淑玲）中東戰事造成能源價格狂飆，台灣仰賴發電的天然氣出現斷供危機，賴清德日前提出重啟核電，推倒民進黨反核神主牌，意味著“神主牌”不是鐵板。當生存風險壓過意識型態時，神主牌亦可拋，這次是反核，下次會是“台獨”神主牌？



賴清德日前出席企業家社團主動提到“台灣電力公司已經在準備重啟核二、核三程序，這個月底就會把重啟計劃送到‘核安會′審議。”他當天附帶提到一連串的核安、核廢、民意共識等等都不重要，重要的是，台灣在走過蔡英文時代的“2025非核家園”，又要重啟核電了。



非核是民進黨兩大神主牌之一，這幾天許多綠營人士、反核社團都很崩潰；府院黨、綠委則忙著以各種說法來降低衝擊。賴清德會打出這張牌肯定經過精算，能源危機正在形成，重啟核電所獲得的支持度遠高於死守非核，若再不拍板決策，來自企業、民間壓力將如排山倒海，台灣經濟會垮，他也會被壓垮。



而且，寧可缺電也要反核的畢竟是極少數，這批人過去死忠支持民進黨，再怎麼樣也不可能去支持國民黨，罵一罵，選舉時還是會含淚投票。尤其很多社運人士這幾年都已進入體制做官，可能的反對力量多被收編了。



從台灣重啟核電事件可看到民進黨處理神主牌的彈性。



民進黨一路走來，反核、“台獨”之所以成為神主牌，創黨之初或許是“信仰”，現在更多的是用意識型態來捆綁選票，獲取政治利益。以反核來講，當神主牌不再帶有政治利益，甚至負面大於正面時，民進黨瞬間就決定拋掉；未來當“台獨”神主牌也成為台灣或民進黨生存危機時，或許就是要被拋掉的時候。