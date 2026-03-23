張良任：美地面部隊若入伊朗斷定會失敗

台灣前駐以色列代表張良任接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普聯合以色列對伊朗動武，中東戰事至今已24天，沒有結束的跡象，外界關注美方是否進一步派遣地面部隊參戰。對此，前駐以色列代表張良任向中評社指出，從戰略、地形、歷史經驗與國際現實來看，美國若真的進入伊朗打地面戰，“幾乎可以斷定會失敗”。



張良任說，這不僅無助於戰局收拾，反而將使美國深陷更大的戰爭泥淖，可說是一場惡夢，並對特朗普本人政治前景造成衝擊。



張良任為政治大學外交系、東亞研究所畢業，哈佛大學國際關係碩士，歷任海基會副秘書長、陸委會副主委、“國防部副部長”，並曾出任駐以色列與駐印尼代表。



張良任接受中評社訪問，對於中東戰事走向表示，目前沒有任何人能準確預測戰爭何時結束，即便是特朗普本人，恐怕也只能“走一步看一步”。特朗普設定的戰略目標本身就不斷變動，有些已達成、有些未達成，甚至出現原本不是目標、後來卻變成目標的情況，顯示整體戰略缺乏一致性。



他認為，戰爭能否結束，關鍵仍在伊朗內部政權是否能維持穩定。美國與以色列透過加大轟炸強度與範圍，意圖加速戰局結束，甚至寄望引發伊朗內部政權更替，但伊朗社會展現出相當程度的韌性。若政權出現崩解，反而可能導致族群分裂與國家碎片化，對區域穩定造成更大衝擊。



張良任進一步指出，戰爭帶來的最大受害者始終是平民，根據目前統計，伊朗已有超過1500人死亡、逾2萬人受傷，且多為一般民眾，在原本經濟困難的情況下，伊朗又遭遇戰火破壞，能源、居住與生計問題全面惡化，而這正是戰爭最殘酷之處，政治人物一聲令下，承受後果的卻是老百姓。



對於特朗普是否低估戰局，張良任表示，美國並非沒有專業評估能力，但特朗普決策風格具有高度個人化傾向，往往凌駕專業建議之上。特朗普對戰爭後果的預期，例如認為戰事可迅速結束、油價會回落等，與實際情況存在明顯落差，顯示決策與現實脫節。

