吳達偉：賴重啟核電有助連任也可向美交代

曾擔任廣達與華碩工程師的新竹市政府勞青處長吳達偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月24日電（記者 盧誠輝）賴清德近日指“核二、核三具備重啟條件”，預計3月底送“核安會”審議，讓民進黨長期主張的“非核家園”跳票。曾擔任廣達與華碩工程師的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉接受中評社訪問表示，賴選在這個時間點重啟核電，一方面有助賴2028大選爭取連任，另一方面也可向美國有所交代。



吳達偉，台灣大學機械工程學碩士，曾任職廣達與華碩工程師，隨後以網路紅人之姿參政，網路綽號“Z9”，曾任民眾黨中央委員、新竹市長高虹安“立法委員”任內辦公室主任，現為新竹市政府勞工及青年處長。



吳達偉強調，賴清德選在這個時間點宣布重啟核二、核三，應該是經過幕僚精算過的結果，因為等到核二、核三真的重啟後，2028大選早就結束了，而賴剛好還有近2年的時間可以對內去進行溝通與說服，雖然深綠選票可能會因此部分流失，但也可能吸納到更多中間選民的選票，對賴來說未必沒有好處。



他認為，賴清德另一方面最主要的目的則是可以向美國交代，強調台灣確實有在發展多樣化能源，而不是只有靠外部能源來協助，確保台灣AI晶片供應不會因為缺電而發生任何危機，也可展現台灣未來抵抗戰爭可能性的決心。



吳達偉提到，賴清德能扛住黨內壓力，把民進黨長期以來的“非核家園”神主牌給翻過來，他還是予以肯定，因為畢竟在AI與地緣政治風險升高的時代，若無法有效運用各種資源來想盡辦法擴充能源的話，對台灣確實會造成很大的影響。



吳達偉指出，就如賴清德所說，所謂的“非核家園”已在2025年達成民進黨當初所設想的目標，但這2年隨著AI產業的持續發展，可以預見至少在未來5年內，AI產業仍會是全球的主要趨勢，因此穩定的電力供應對台灣來說就顯得格外重要。