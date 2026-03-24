蕭旭岑違財政紀律？馬英九基金會：司法調查

蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／馬英九基金會人事風波未平，前執行長蕭旭岑、王光慈離職引發各界揣測。中國國民黨主席鄭麗文23日上午透露始作俑者是“本來馬身邊的人”，並稱“不能讓賊人得逞”。馬英九基金會下午就發聲明要將“嚴重違反財政紀律情事”送請司法調查。



對此，蕭旭岑強調一切作為皆經馬同意辦理，一切合法且符合紀律。



蕭旭岑與王光慈於2月底已從基金會離職，16日基金會發布新聞稿，宣布新任執行長為戴遐齡。新聞稿以蓋基金會關防，及打字的“董事長馬英九敬啟”、未附馬親自簽名的形式發布，用詞更引發外界揣測，包括特別強調戴“操守清廉”，並把原本從蕭手中接任執行長的王光慈降為“前員工”，更切割蕭、王，指兩人“將來發言均不能代表馬英九與基金會”。



蕭、王輔佐馬英九多年，馬一夕之間讓2名心腹走人，真實原因引起外界好奇，政壇流傳各種說法，然而不同版本均指向曾在馬英九身邊的重要幕僚介入此事，新任執行長戴遐齡也與其關係深厚。



鄭麗文23日上午受訪時力挺現任國民黨副主席蕭旭岑，說很心疼蕭，蕭一心一意要保護馬、顧全大局，所以第一時間離開基金會。如今蕭專注在副主席職務，對她來說也是好事。鄭更透露，這次事件的始作俑者是藍營、本來馬英九身邊的人，長期對國民黨造成難以回復的傷害，“這是他慣用風格”，她認為這件事很快就會翻篇，不能讓賊人或有心人士得逞，對這種小人步數，也不可能中計、自亂陣腳。



馬英九基金會23日下午發聲明指出，許多報導妄自揣測，不符事實，已委請律師針對基金會之前發生嚴重違反財政紀律情事，送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。



對於基金會指控“嚴重違反財政紀律”，蕭旭岑強調，他和同事在基金會的一切作為，都有向馬英九報告並經馬同意辦理，一切合法且符合紀律，盼基金會董事會能深入瞭解。



根據《中時新聞網》報導，據悉，此事件原本在基金會董事高華柱主導下，由高以代理執行長身分盼使事情圓滿落幕，蕭、王也於2月底低調離職，並未宣揚，直到新人令公布、爭議爆發後，蕭也不願多言，僅表示永遠感謝馬栽培，王更與外界失聯。



消息人士說，本以為事件終該告一段落，但後續發展卻超乎預期，內部紛爭開始外部化，甚至要讓司法介入，馬家人希望風波能盡快平息，孰料爭議卻不止歇，居中處理的高華柱也頗無奈。



據悉，馬英九基金會27日將召開董事會，此次風波是否持續延燒，引發關注。