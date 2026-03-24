台學者：特朗普任用同溫層　為所欲為

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／美國總統特朗普2.0甫上台就對各國啟動對等關稅，近期更接連發動對委內瑞拉和伊朗的“斬首行動”，與特朗普1.0政策方向“差很大”。學者分析，特朗普1.0任用的“國安”和外交團隊多為傳統共和黨人，讓特朗普不致太“出格”；到2.0已累積相當經驗，團隊大量任用與自己想法相同的人，也讓特朗普更能“為所欲為”。



根據《中時新聞網》報導，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中指出，特朗普1.0發動的海外軍事行動，都是小規模精準打擊，例如2017、2018年2次攻擊敘利亞，只打化武設施及空軍基地；2020年在巴格達機場附近擊殺伊朗聖城軍指揮官等，皆屬精準打擊的小型特種作戰。



然而，特朗普2.0對伊朗的軍事行動範圍、深度、力道都遠超1.0，各界也質疑此舉已違背特朗普過去的談話，日前請辭的反恐中心主任肯特就說，這違背特朗普“美國優先”的政綱。政治大學外交系教授李登科認為，除了受以色列總理納坦雅胡影響外，歷任美國總統都拿伊朗沒辦法，但特朗普自認能搞定；何況若能擺平委內瑞拉和伊朗，全世界油價即可受美國控制。



特朗普2任之間軍事、經貿、外交策略都有極大差異，李登科說，主因是特朗普1.0尚無治國經驗，“國安”、外交重要高層多是傳統共和黨人，勸特朗普要小心，特朗普的自信也不足；到了第二任，特朗普身旁已少有反對他的人，甚至給他灌迷湯。



“國防安全研究院”“國防”戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，特朗普2.0的改變在於其有歷史急迫感，第二任期僅4年，必須趕快行動，戰術操作就不那麼圓融。



即使特朗普2.0似乎尋求與大陸交好，但蘇紫雲認為，美國圍堵中國的目標未改，雖然口語較溫和但行動堅定，尤其特朗普“內閣”成員對中強硬，顯示特朗普是兩手策略。