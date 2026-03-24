宜蘭民調綠林國漳領先　樊啟明揭白營是關鍵

樊啟明分析，高達三成左右的未表態選票及白營支持者的動向，都是各黨派布局的重點。（樊啟明老兵臉書） 中評社台北3月24日電／2026年宜蘭縣長選舉，中國國民黨、民主進步黨和台灣民眾黨分別派出“立委”吳宗憲、律師林國漳和前“立委”陳琬惠參戰。《TVBS民調中心》23日公布的最新民調，在三足鼎立下，林國漳的支持度暫居第一。若藍白整合成功且是陳琬惠退選，53%白營支持者將轉投吳宗憲。媒體人樊啟明分析，高達三成左右的未表態選票及白營支持者的動向，都是各黨派接下來布局的重點。



樊啟明23日在臉書發文表示，根據TVBS最新民調，2026年宜蘭縣長選情呈現高度競爭態勢。樊分析三點：



一、三腳督局面，綠營微幅領先：若三人同時參選，林國漳獲得33%支持度，領先吳宗憲的28%與陳琬惠的8%。值得注意的是，高達31%的選民尚未決定支持對象，這群隱性選民是左右最終結果的關鍵。



二、藍綠一對一，雙方陷入激戰：假設選戰轉為藍綠兩人對決，林國漳的支持度來到38%，吳宗憲則攀升至35%，差距縮小至3個百分點。這顯示民眾黨參選人若缺席，對國民黨選情有明顯挹注，態勢轉為勢均力敵。



三、關鍵選票重組與流向：數據指出，若陳琬惠不參選，其支持者有53%流向吳宗憲，26%轉向林國漳。



樊啟明認為，綜合來看，高達三成左右的未表態選票，以及白營支持者在不同競選組合下的流動意向，都是各黨派接下來佈局的重點所在 。