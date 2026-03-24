操守有問題？蕭旭岑：抹殺人格與兩岸交流

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／馬英九基金會人事風波持續延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。馬英九基金會23日傍晚發聲明指出，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。對此，蕭旭岑駁斥，“有人持續用影射的方式匿名放話，試圖抹殺人格與最單純的兩岸交流，我絕對正面以對”。



馬英九文教基金會16日突然發出聲明指，聘請前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。聲明並特別強調，戴遐齡人品端正，操守清廉。馬英九基金會並指出，蕭旭岑及王光慈均已於今年二月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈兩人之個人言論及行為，均不能代表本會及馬英九的立場，特此聲明。



聲明切割意味濃厚引起討論，沒想到馬辦23日又發出聲明，戴遐齡表示，近日有關本會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。馬辦已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。



今日週刊爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前“國安會”祕書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用“馬辦”名義在中國“做一些事”，決定出手整頓。



蕭旭岑今天表示，“今天鏡週刊的報導，很多不分黨派，相信自己為人的好朋友都來關心打氣，感謝鏡週刊有打電話給我查證，有人持續用影射的方式匿名放話，試圖抹殺人格與最單純的兩岸交流，我絕對正面以對”。



蕭旭岑表示，自己從離開到現在都沒有針對這件事做積極的回應，原因有二：



第一，如今兩岸和平、台灣能源政策、“國防”議題等大是大非的事情，等著國民黨去推進，自己不希望基金會的內部風波，影響到鄭主席以及國民黨的推動。



第二，對馬英九感念與感謝，他對我有恩，因此即便我可能會遭受一些誤解，我也要維護馬以及馬家人。但不代表有心人士可以利用這一點，瘋狂對我抹黑，打擊兩岸關係。



最後，蕭旭岑強調，自己祝福馬英九基金會未來繼續努力，為馬英九以及兩岸交流加油。但如果針對他個人的操守繼續抹黑或不實指控，一定捍衛到底。任何想要破壞兩岸和平與兩岸青年交流的惡勢力，一定堅決對抗到底。