台灣中南部水情告急　盧秀燕示警全民節水

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月24日電（記者 方敬為）台灣中南部水情拉警報，部分水庫水位持續下探，最低蓄水量僅17%，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天發出示警，提醒全民節水，市府也將啟動地下水備援作業，呼籲大家“節省今日之水，解明日之渴”，避免走到減壓或限水那一步。



全台冬季降雨不如預期，中南部水情告急，水庫水位持續遞減，根據水情燈號，新竹到台南的水庫設施，亮起橘燈與紅燈警示，台南白河水庫的蓄水量甚至僅有17.7%，中部地區的鯉魚潭水庫蓄水量僅31.3%、石岡壩僅22.4%，引發旱災疑慮。



盧秀燕24日主持市政會議，針對水情告急示警，她表示，近來嘉義已出現水情緊張，苗栗也要開始辦理休耕，台南預估它的民生與工業用水大概只能撐到今年5月底，也因此要特別提醒市民朋友，因為今年降雨不如預期，根據最新的監測資料，以台中來講，兩個最重要的調度與蓄水設施“德基水庫、鯉魚潭水庫”，整體蓄水量也在持續遞減當中。



盧秀燕說，為了確保民生相關的用水無虞，市府必須超前部署，也提醒民眾，這段時間節水非常重要，市府將協助“經濟部”自來水公司地展開水源保存與調度備援相關工作，希望能夠維持水源供給，並安然渡過難關。



盧秀燕表示，市府將協助自來水公司啟動地下水的備援，這些地下水源會經由淨化之後接入供水管，作為穩定民生用水的最重要來源。此外，也責請市府跨局處合作，民政系統的各區公所以及教育系統的學校等單位，要特別加強節水宣導，我們不希望走到減壓或者限水的那一步，只要能夠有效節省今日之水，就可以解明日之渴。