介文汲：特朗普準備退了　打不下去

介文汲。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北3月24日電／美國總統特朗普在他的“真相社群”(Truth Social )平台上表示，他已指示戰爭部暫緩打擊伊朗關鍵設施5天。對此，前駐紐西蘭代表介文汲表示，特朗普應該受到很大的國際壓力，準備TACO。不過，伊朗稱“德黑蘭與華盛頓沒有談判”的說法對自己不利，因為伊朗也不想打，為何不假戲真做，大家找台階下？



TACO的全稱是Trump Always Chickens Out，意指特朗普總是退縮。



特朗普在“真相社群”(Truth Social )平台寫道：“我很高興向大家報告，美國和伊朗在過去兩天進行了非常良好、非常有成果的會談，目標是徹底解決我們在中東的衝突”。



特朗普指出，“根據這些深入且具建設性的對話所呈現的良好氛圍，而且會談還會在本週持續進行，他已經指示戰爭部，把所有針對伊朗發電廠與能源設施的軍事打擊行動，全面延後五天。這將取決於接下來會談是否順利。謝謝大家的關心。”



對此，介文汲23日在網路節目《頭條開講》表示，特朗普準備真的TACO了!(美國財金界新詞“TACO”，即是Trump Always Chickens Out的縮寫，意指特朗普總是退縮。)，退出戰爭、打不下去了。



介文汲分析，這5天時間，很多事情會發生，戰爭就此結束的機會還滿大的，因為打不下去了，因為油價大漲。所有海灣國家都會去找特朗普，原本是要保護他們安全，結果被拖到火坑，伊朗打的都是他們，上了以色列的當。



他認為，特朗普應該受到很大的國際壓力，尤其是盟友的壓力。例如法國總統馬克宏於3月上旬指責美國和以色列對伊朗的軍事行動“不符合國際法”，因此“我認為特朗普準備收手了”！



不過，根據伊朗半官方媒體報導，德黑蘭與華盛頓之間“既無直接，也無間接對話”，當前局勢顯示伊朗的軍事與戰略施壓已發揮效果，成功迫使美方讓步。



介文汲表示，伊朗的說法對自己不利，因為伊朗也不想打，為何不假戲真做，大家找台階下？不知道伊朗打什麼算盤。