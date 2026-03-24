特朗普酸日高市沒吭聲　徐巧芯：賴清德一樣

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／美國總統特朗普19日在白宮與日本首相高市早苗會晤接受記者提問時，當著高市早苗的面重提日本偷襲珍珠港一事，引發熱議。中國國民黨籍“立委”徐巧芯23日在政論節目質疑，記者基於日本利益發問，但被特朗普反酸，高市卻不發一語。我們賴清德也有類似情況，不該去美化殖民。



徐巧芯23日在政論節目《新聞大白話》提到，高市早苗跟特朗普會面這些照片，讓大家蠻意外的，當特朗普用有點嘲諷的方式對待日本記者時，高市早苗作為日本首相，沒辦法說出任何話，日本內部竟然還有些人認為這是那個記者的錯，也沒人怪特朗普講這麼不合時宜的話。特朗普是故意的，但當年美日是敵對關係，對方當然不用跟你講，但現在雙方是同盟關係，這兩者怎麼會一樣？



徐巧芯強調，所謂偷襲這件事，那位日本記者詢問的是：我們作為同盟，你特朗普今天去偷襲伊朗，沒有告訴我，讓我們沒有反應時間，現在油價物價各種上漲，讓很多跟美國作朋友的國家都受害了！



徐巧芯表示，賴清德去美化大東亞共榮圈，去美化殖民這件事情，她覺得非常可惡非常糟糕。過去多少慰安婦阿嬤用盡一生去討公道，卻有人把殖民說得多麼美好，有沒有想過，有多少人在殖民過程中過得非常痛苦？



徐巧芯指出，作為“中華民國總統”，沒有把歷史、國民的定位放在第一優先，所以她會覺得賴跟高市在這個事情上有點相似，而這樣的相似不應該被台灣民眾所接受。