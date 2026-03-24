柯文哲嗆拒李貞秀質詢像納粹　劉世芳反駁

劉世芳受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月24日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨前主席柯文哲日前批評民進黨籍“內政部長”劉世芳不接受民眾黨陸配“立委”李貞秀質詢的行為就像納粹。劉世芳24日在“立法院”受訪回應表示，對於柯文哲的說法“不以為然”。



劉世芳強調，照顧從中國大陸來的人，不管是配偶或者任何地方的新住民，“內政部”一向秉持著台灣人應該有的正向跟善良，在規定上面給予協助，所以她認為柯主席這樣的說法非常偏頗。



劉世芳指出，對於柯文哲的說法“一直不以為然”。在2023年有針對全台新住民，包括來自大陸的配偶與移民，提供多項服務措施，涵蓋教育、語言、文化基礎訓練、醫療照顧以及社會融合等政策。



劉世芳強調，根據統計，有超過92.1%的新住民對“移民署”的照顧表示正向肯定，相關數據皆有正式資料可供查證。不論是大陸配偶或其他國家的新住民，政府一向秉持善意與正向態度，提供協助與服務。



媒體追問，對於民眾黨陸配“立委”李貞秀日前表示要“代替月亮懲罰你”，劉世芳表示，她沒有看到相關說法，但再次強調，關於李貞秀或是過去雙重國籍爭議的案例，像是李慶安、李明星等人，“內政部”的立場始終一致，均依《“國籍法”》第20條辦理。



劉世芳指出，依照現行規定，若具有雙重國籍者擔任公職，應在就職前一天提出放棄外國國籍的證明文件，這是法律明文規定，“內政部”作為主管機關，立場從未改變。