台天然氣恐斷？媒體人：多國在搶LNG船

謝寒冰。（照片：《中天辣晚報》YouTube） 中評社台北3月24日電／針對外媒報導卡塔爾液化天然氣供應恐中斷，引發台灣面臨天然氣“斷氣”疑慮，台“經濟部”23日表示政府啟動應變機制，5月底前的天然氣供應與船期調度均已規畫完備。媒體人謝寒冰23日在政論節目示警，原油產量可能未來2、3年都很難恢復，現在不少國家在海上攔船搶LNG，台灣去跟誰要貨？別隨便說說。



“去哪裡調？他們現在都隨便說說，反正時間還沒到！”謝寒冰23日在政論節目《何橞瑢辣晚報》提到，現在日本、韓國、中國大陸全部拿著現金，在路上到處“攔截”！連印度都在攔截。現在很多LNG船還在海上，很多大國直接去攔截，拿現金就把這艘船“搶”了，聽說印度連中國大陸的LNG船都搶！有這麼多國家在那邊半路攔截，我們台灣去跟誰要貨？所以真的不要隨便說說。



謝寒冰指出，霍爾木茲海峽不是衹有石油跟天然氣，在挖石油跟天然氣的時候，有一些“共生”的礦物，比如說氦氣、化肥原料、尿素這些東西，既然霍爾木茲海峽現在堵塞、東西出不來。2月28日開戰到現在已經20幾天了，能夠抵達的船大概陸續都已抵達，據說現在整個亞洲只剩一艘還沒到、歐洲剩6艘，這7艘到完之後怎麼辦？還有LNG船出來嗎？不知道。



謝寒冰表示，現在伊朗說，只要不是美國、以色列的都讓他過，但問題是，他的認定標準到底是什麼，怎麼認定是美國的朋友或敵人？很多船東也是忐忑不安，大概也不敢隨便進出。所以不太可能恢復還沒有戰爭之前，每天有2000萬桶原油可以從霍爾木茲海峽出來。之前伊朗攻擊卡塔爾的LNG生產設施，卡塔爾已經承認，影響到原來生產的17%，可能未來2、3年都很難恢復。