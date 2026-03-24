卓榮泰：2032前能源無虞　核電有備無患

“行政院長”卓榮泰受訪，右為副院長鄭麗君。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）中東戰事造成能源價格狂飆，賴清德近日提出重啟核電，對此，“行政院長”卓榮泰今天受訪表示，2032年前能源供應不虞匱乏，而核電重啟按照程序走，有備而無患。



至於油電價是否可能繼續漲價的部分，卓榮泰說，電價交由電價審議委員會審慎決定，而中油在穩定油價過程中非常努力，向中油說謝謝，是希望人民之間多一點感恩、多一點祝福關懷，都是好事，台灣中油為大家加油，大家為台灣加油。



卓榮泰今天繼續率領“部會”首長前往“立法院”進行施政總質詢，他在會前受訪時針對能源議題做出以上表示。



有關核二、核三最快何時重啟？卓榮泰說，整個社會對於能源問題，確實有不同討論跟關注。“經濟部”、台電也持續說明，2032年前基本上能源供應不虞匱乏，國際情勢變化萬端，戰事何時結束，以及結束之後影響多大，都不是現在能夠評估。



卓榮泰強調，“立法院”修正《核管法》之後，多了一項選擇，也必定在三原則底下，才有辦法依照程序往前走。目前已進入最開始的初步程序，也就是台電自主安全檢查之後，近期將提出再運轉計劃送請“經濟部”，審定之後會送交“核安會”，這是最初步的步驟，往後還有很長的過程要走。



卓榮泰也說，“核安會”有多層專家做多項管控跟審查，時間有多長，以及自主安全檢查設備老化、汰舊換新的程度和速度，都不是現在可以預估。只希望按照核安的三原則，按照必須的程序，逐步向前走，有備而無患。