特朗普縮了？栗正傑：國內壓力大只能快平息

曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／美國總統特朗普稱，隨著美國和伊朗的停火談判展開，將暫緩攻擊該國發電廠和能源設施。台退役少將栗正傑指出，伊朗長程導彈掌握戰爭主動權，美方國防預算明顯不夠燒，且最大壓力來自國內。連MAGA（讓美國再次偉大）派也反對興兵，只能趕快平息戰火。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑23日在《何橞瑢辣晚報》節目質疑，特朗普打這場仗，應驗那句話“小老鼠上燈台，偷油吃下不來”。現在特朗普自己找個台階順勢溜下來。特朗普後續很難再打下去了。美軍現在派兩艘兩棲攻擊艦，三週以後才能到達發動攻擊。每一週燒掉100多億美金，又再編列2000多億美金。國用不足，國防預算很明顯不夠燒。



栗正傑強調，伊朗的長程導彈能精準打擊美國、以色列的設施，百分之百掌握主動，最重要的是他控制了霍爾木茲海峽。特朗普說“你不開放，我就打你”，但現在證明他沒辦法開放霍爾木茲海峽。全世界現在給特朗普很大壓力，歐洲各國說支持特朗普只是外交辭令，怕特朗普又對他們實施關稅大棒。包括海灣國家，“我基地借給你，你沒有能力保護我”，也會給特朗普很大壓力。



栗正傑表示，最大壓力來自國內，最大的敵人來自“本能寺”（敵人就在內部）。特朗普最近在罵民主黨，是不是表示民主黨也在反對他了？包括共和黨的MAGA派也認為特朗普不應該用兵。特朗普現在支持度降到衹有25%，面臨這麼多國內外壓力，包括國內達不成財經目標，國外達不成作戰任務。特朗普這次不是TACO（總是退縮），只是給自己個借口趕快下燈台。



栗正傑指出，特朗普已經下來了，他覺得以色列也會跟著下來。全世界為了這場戰爭，經濟已經被搞得一團糟。菲律賓現在一天只能上四天班，泰國連火化遺體的油都不夠，台灣連衛生紙、塑膠袋都在漲價，戰爭若能儘快落幕，對全世界都是好消息。



