綠重啟核電　黃士修：可在核四廠區新建機組

針對賴清德宣佈將重啟核二及核三廠議題，“核能流言終結者”創辦人黃士修在臉書發表看法。（照：黃士修臉書） 中評社台北3月24日電／賴清德日前鬆口，核二、核三具備重啟運轉條件，22日更強調，去年5月17日核三廠二號機停轉後，就已達到非核家園的目標。“核能流言終結者”創辦人黃士修揭露，台灣4座核電廠的興建都和石油危機有關，正是因3座核電廠，讓台灣有底氣順利度過第三次石油危機。



黃士修建議，民進黨從不道歉，藍白也別奢望，“行政院”把新式核能預算編出來，就是最有誠意的道歉，可選在核四廠區新建機組，送交“立法院”審議，同時增加對美採購，鞏固台美關係，解決能源危機，強化“國防”安全。



黃士修23日晚間在臉書發文表示，賴清德返核，官方說法是為了經濟發展和“國防”安全，自己同意相關說法，尤其後者，因為大陸還沒對台動武，遠在天邊的中東戰事卻讓台灣差點斷氣，光是“國防”安全，即為充分的擁核護台理由。



黃士修認為，既然政府“全面接受”核二核三，證明“核安無虞、核廢有解、社會共識”因緣俱足，“相對新式”的核四更應重啟，日本柏崎刈羽核電廠為同型ABWR機組，近期已重啟。



黃士修指出，台灣4座核電廠的興建都和石油危機有關，核一廠1971年動工，1973年至1974年爆發第一次石油危機，核一列入十大建設，緊接著核二動工；1978年核一商轉，1979年至1981年爆發第二次石油危機，1980年核四計劃提出；1981年核二商轉和核三動工，1984年，核三商轉。



黃士修提到，全盛時期，核能發電占比過半，且正是因3座核電廠，讓台灣有底氣順利度過第三次石油危機，1999年核四動工也是為了降低化石燃料依賴。



黃士修表示，賴清德個人不反核，只是在收拾蔡英文留下的爛攤子，綠電弊案連環爆，罵卻是罵賴，誰叫賴“是總統兼黨主席”，但反核終將被“核能是綠能”的世界潮流輾壓過去。



