蕭旭岑：兩岸青年交流不涉利益　潑髒水可惡

蕭旭岑受訪。(中評社) 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）馬英九辦公室23日傍晚發出新聞稿指出，“已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱”。中國國民黨副主席、馬辦前執行長蕭旭岑24日出面受訪表示，他投身政壇以來一向清白，絕無經手錢財問題，更痛批有心人士利用匿名、下三濫的手法對他進行瘋狂抹黑，甚至試圖破壞兩岸青年交流。



馬英九基金會日前發布人事異動表示，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈於2月底閃電離職，聲明當中還強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場，後續出現因“馬英九前重量級親信”回歸內鬥等各種揣測。



蕭旭岑強調，這幾年他在馬英九基金會處理的兩岸青年交流，不涉及任何利益，且是馬英九的重要理念，這種想用潑髒水的方式影響兩岸交流，非常可惡！



目前擔任中國國民黨副主席的蕭旭岑今天在國民黨中央黨部受訪，針對媒體近日對其財政紀律與基金會運作的指控做出以上表示。



談及為何至今才積極回應，蕭旭岑坦言有兩大考量，第一，當前台灣有能源問題與整體發展方向等更重要的大事需關注，他不希望基金會內部的風波影響到國民黨及黨主席鄭麗文；第二，他永遠感謝馬英九的栽培之恩，即便遭到誤解，他仍願意繼續維護馬及其家人。



蕭旭岑強調，但這並不代表有人可以利用這一點，對他進行瘋狂的抹黑與打擊，他從在府方擔任職務，到卸任後至馬英九基金會服務，從未經手過錢，何來財政紀律問題？他對相關指控感到莫名其妙。而目前的基金會執行長任命程序，尚未經過董事會正式通過，他呼籲董事會應深入調查，還他一個公道。



針對媒體報導，有人影射他在大陸的活動有不法？蕭旭岑強調，這幾年馬英九基金會推動的都是兩岸青年交流，這不涉及任何利益，也是馬英九最重要的理念。但有心人士用匿名、不負責任的手法影射抹黑，其目的不僅是針對他個人，更是要以此破壞兩岸和平與交流的基石，這種行為極其可惡，他絕對會力抗到底，捍衛名聲。



對於薪資爭議，蕭旭岑也澄清，2019年他進入基金會時，馬英九曾親口交代薪資待遇不能低於他在府內時的水準，該薪資至今未變，所謂爆料內容純屬無稽。他呼籲，本周五馬英九基金會即將召開董事會，希望董事們能親自請教馬英九的看法，讓真相大白，避免親痛仇快的憾事發生。