顧立雄：F-16V今年全部交機有相當困難

顧立雄。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月24日電（記者 莊亦軒）對美採購F-16V的“鳳翔專案”，原定2026年全數交付，但至今一架未能交貨。台“國防部長”顧立雄24日在“立法院”受訪表示，他坦言，F-16V戰機交付進度仍有延宕，今年要完成66架全部交機“有相當困難”，今年9月首架F-16V可以飛回台灣。



顧立雄24日上午在“立院”接受媒體聯訪，被問到F-16V交付情況。



記者提問，美國對台軍售的F-16V戰機預計今年交付進度如何，是否能在年底前完成66架全部交機。顧立雄回應表示，目前確定9月會有交機，但整體進度仍受多項因素影響。



被問到今年是否能如期完成66架全部交付。顧立雄坦言，若依目前進度評估，要在今年完成66架全部交機“有相當的困難”，相關交機時程仍需視美方生產與交付情況而定。



記者追問軍方洩密案，顧立雄回應，除提高刑度外，“國防部”也配合相關法規修正，對涉案軍人涉及“國安”與洩密案件者，將剝奪其領取退休金等權利，以加強嚇阻效果。



顧立雄表示，在保防工作方面，軍方持續加強內部安全管理與愛國教育，提升官兵對保防工作的警覺性，目前相當比例的案件都是由官兵主動檢舉查獲，顯示保防意識已有提升。他說，對於涉密人員，“國防部”已依涉密程度不同，採取分級安全查核制度，持續強化審查與管控機制，避免敏感資訊外洩。



顧立雄也表示，軍事審判制度改革目前正在推動中，相關修法已進入“行政院”審議階段，在“行政院政務委員”協調下，法案已進入最後審查程序，完成後將送“立法院”審議，希望儘速建立符合現行需求的軍審制度。