拋棄非核神主牌？民進黨團否認

民進黨幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）針對民進黨是否已拋棄非核神主牌，民進黨“立法院”黨團24日開記者會，再被媒體輪番追問立場是否改變？黨團幹事長莊瑞雄不斷重申強調，民進黨立場並未改變，仍堅守“核安、社會共識、核廢料處置”三大原則，並跳針回應，在安全與共識未具備前，不可能貿然啟動核電。



賴清德21日出席活動時表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電預計3月底重啟計劃送“核安會”審議。此說法遭外界質疑非核家園政策轉彎。



民進黨“立院”黨團24日上午於黨團記者室召開輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、陳培瑜、副書記長吳沛憶等人。



針對外界質疑“非核家園”政策出現髮夾彎，莊瑞雄表示，政治發展與能源政策本就有其脈絡，政府在面對產業發展與民生用電需求時，必須負責任地提出因應方案，台灣近年AI、半導體及伺服器等高耗電產業快速成長，電力需求大幅增加，政府需確保供電穩定，這也是政策討論的背景。



莊瑞雄強調，民進黨對核電的基本價值沒有鬆動，長期以來的核心立場仍是核能使用必須符合三大前提：第一是核能安全無虞，第二是社會具備共識，第三是核廢料處置有解。沒有安全就不可能啟動核電，沒有共識也不可能推動，核廢料若無法處理，更不可能重啟。