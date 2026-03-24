賴清德重啟核能受美施壓？盧秀燕露一抹微笑

盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月24日電（記者 方敬為）針對賴清德拋出重啟核能，外界認為不排除是受美國施壓，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此說法，露出一抹微笑表示，她不知道，但就連她這次訪問美國，都有獲得美方人士對台灣能源議題的關切，相信賴清德所掌握的資料應該會更多。



“立法院”通過《核管法》，要求官方依法評估核二、核三電廠重啟運轉，賴清德21日公開表示，政府一定依法行政，台電公司已在準備核二、核三重啟程序，3月底將重啟計劃送交“核安會”審議。賴說法，引起質疑民進黨非核家園的主張，並有一說認為是受到來自美方的壓力，因此能源政策大轉彎。



盧秀燕24日到台中市議會備詢前，針對上周訪問美國是否有觸及能源議題受訪證實，美方確實有提及台灣的能源議題，美方對台灣的電力問題表示關切，根據美方長期的瞭解，台灣有電力不足的問題，如果電力短缺就會影響到民生、產業用電，甚至引發安全風險，所以美方在這方面是有表示關切。



盧秀燕進一步說，美國對台灣的電力表達關心，不是衹有她這次出訪，其實在出訪之前與美方朋友互有往來的時候，對方就曾經表達過相關疑慮，至少就她個人經驗，已接過美國多次表達對台灣電力的擔憂。



至於美國有無具體給予能源意見？盧秀燕說，那倒沒有，對方只提到對台灣電力不足的憂心，因為電力短缺不只會影響到民生、產業，對台海安全影響也是一大重點。



對於外傳賴清德的能源政策轉彎，是受到美國施壓？盧秀燕先是露出一抹微笑，隨後回答，“不知道”，但是如果連她都會接到美方在這方面議題的探討，相信賴清德身為領導人，美國應該也會有所表達。她不確定賴與美國有無相關議題的接觸，畢竟她不是當事人，不過如果連她都有接到美國對台灣能源議題的關切，相信賴清德所掌握的資料應該會更多。