借鏡中東　沈伯洋：台應有面對封鎖的準備

左起民進黨團副幹事長沈伯洋、幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團召開輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普對伊朗態度出現轉折，引發國際市場劇烈震盪。民進黨籍“立委”、外交“國防”委員沈伯洋24日表示，相關訊息虛虛實實，各方釋放訊號具有戰略意圖，外界應審慎看待，不宜過度解讀。



沈伯洋表示，目前包括協防海峽、軍事部署等行動都需要時間準備，相關動態仍存在多種可能性，因此更應謹慎應對，從中東情勢可得到的啟示，是台灣必須強化自身應對能力，包括面對封鎖或軍事威脅的準備。



民進黨“立院”黨團24日上午召開輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、陳培瑜、副書記長吳沛憶。



沈伯洋回應，戰爭期間各種訊息往往帶有策略性，虛虛實實，可能是爭取時間，也可能是對伊朗施壓的手段，外界不必過度追逐每一則發言，而應從整體局勢觀察發展。



沈伯洋話鋒一轉提及軍購與“國防”議題，認為當前最重要的是相關預算與條例的推進，若軍購進度延宕，將削弱台灣在國際談判中的籌碼，甚至可能影響未來局勢發展。



記者問，特朗普因美國對伊朗的軍事行動推遲訪華的行程，不過華府智庫預料習特會仍會談到台灣，並認為中方會施壓，要求美國在台灣議題上做出讓步，盼特朗普正式發言反對“台獨”，以影響賴清德的執政。



沈伯洋回應，過去多次觀察顯示，主動將台灣議題納入談判的往往是中國大陸一方，而美方整體政策仍對台灣維持支持，台灣應自立自強，提升自身實力，才能降低外部不確定性帶來的風險。