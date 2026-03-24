卓榮泰：反核非神主牌　政策形成部會有溝通

左起卓榮泰、台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）賴清德宣示檢討核電重啟的問題，引發關注。中國國民黨籍“立委”萬美玲今日質詢時提及，民進黨過去抱著“非核家園”神主牌，如今政策大轉彎，有無事先討論過？“行政院長”卓榮泰說，反核這個議題，不是所謂的神主牌，且一個政策要形成及法律變更，都跟部會有充分討論。



萬美玲也要求民進黨政府為過去錯誤能源政策，導致電力不穩、電價大漲等情況道歉，“經濟部長”龔明鑫說，電價並沒有大漲，目前民生電價一度約2塊多元。卓榮泰則強調，這並非錯誤政策。



卓榮泰今天率領“部會”首長繼續前往“立法院”進行施政總質詢，朝野“立委”多關注民進黨政府在核能政策上的態度轉換。



萬美玲質詢時，質疑民進黨過去擁抱“非核家園”神主牌，如今“賴政府”政策大轉彎，宣示要檢討核電是否重啟，她問卓榮泰，賴清德事前有無和卓討論過核電重啟一事？



卓榮泰表示，反核議題並不是所謂的神主牌，而是過去環境保護時代到發生多起核能事件後，全球興起檢討核能的觀念。他已在“立法院”本會期施政報告中提及，核管法修法後會啟動必要程序，另外，在政策形成及法律變更後，他都會跟各部會充分討論。



萬美玲說，“立法院”去年進行核管法修法表決時，民進黨“立委”全數投下反對票，如今是否要感謝投下贊成票讓核管法修法通過的在野黨？