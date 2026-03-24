直播曝高虹安收柯文哲7百萬元　李貞秀道歉

民眾黨“立委”李貞秀受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月24日電（記者 莊亦軒）民眾黨籍陸配“立委”李貞秀昨晚開直播提到新竹市長高虹安拿了民眾黨創黨主席柯文哲新台幣700萬元，但遭到高否認。李貞秀今天在“立法院”受訪表示，要慎重向高虹安道歉，因為情緒激動加上資訊混淆，才會給出這樣的數字，並澄清柯文哲募款都是用於黨務，沒進私人口袋。



對於中國國民黨台北市議員鍾小平日前稱有陸配樁腳放棄國籍成功，李貞秀則表示，她要呼籲鍾小平針對相關言論公開道歉，因為他的造謠，他的錯誤訊息，不只是造成我李貞秀個人的困擾，也造成我們整個陸配群體的困擾。



李貞秀表示，希望鍾小平慎重道歉，對方身為民意代表，卻在公開平台散布未經查證的訊息，造成她個人困擾，也影響整體陸配族群形象。她指出，內政委員會日前質詢陸委會主委邱垂正時，已確認目前沒有任何陸配成功完成放棄原國籍的案例，證明相關說法並不正確。



媒體追問，曾以激烈字眼批評鍾小平，是否會道歉？李貞秀表示，自己並未直接點名，是因為不願提及對方名字，對相關用詞不會再多作回應，也沒有道歉打算。



李貞秀昨深夜開直播崩潰痛哭，批鍾小平造謠、壞人，“我只不過說罵他是狗！”



被問到在直播中大哭，李貞秀表示，當天只是忙完回家後，習慣查看直播觀眾留言，看到許多長期支持她的朋友給予鼓勵，“被暖到了”，才會一時情緒失控。她說，自己平常遭到攻擊時反而不容易動搖，但看到支持與鼓勵時，反而容易感動落淚。



李貞秀直播中一度提到“新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬”



李貞秀說，此事確實是她需要道歉的部分，因為當時情緒激動，加上近期承受不少壓力，導致資訊混淆，才會說出不精確的內容，對高虹安及社會大眾造成困擾，她再次表達歉意。



被問到黨中央是否關切此事？李貞秀表示，黨中央確實詢問資訊來源，她坦言相關內容主要來自庭訊報導與媒體資訊，在情緒混亂下誤用資料，“真的很抱歉”。