沈伯洋稱被勸進選台北市長　由黨內機制決定　

左起民進黨副幹事長沈伯洋、幹事長莊瑞雄接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）民進黨布局2026台北市長選戰，對戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，在“行政院副院長”鄭麗君參選意願不高下，民進黨籍“立委”沈伯洋出線機率似乎已上升？沈伯洋24日僅強調尊重黨內提名機制。民進黨團幹事長、選舉對策委員莊瑞雄則笑稱，看沈出現頻率就知道，甚至表態“我準備幫他募款助選”。



沈伯洋也指出，自己過去一年確實接收到不少基層與支持者的建議，但最終仍須由黨內機制決定，應該尊重選對會的結果，黨內會選出最強的人選。



根據多家台媒報導，2026台北市長選舉，民進黨屬意“行政院副院長”鄭麗君參戰，但鄭麗君意願不高，沈伯洋被列為第二順位的最佳人選。



民進黨23日舉行選舉對策委員會，台北市長人選鎖定鄭麗君、沈伯洋與壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農3人。黨內人士分析，鄭麗君意願偏低，使得沈伯洋與吳怡農成為主要競逐者，其中沈伯洋呼聲逐漸升高。而也被點名的綠委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、黨秘書長徐國勇均表達無意願，甚至台北101董事長賈永婕、律師謝震武也被問過，但無意願。



民進黨“立院”黨團24日上午於黨團記者室召開輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、陳培瑜、副書記長吳沛憶。

