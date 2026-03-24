卓榮泰：評估重啟核電只是開頭　無時間表

卓榮泰（左）與龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 綠委何欣純。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）賴清德宣布研議重啟核二、核三廠，被解讀推倒“非核家園”。“立法院”24日進行總質詢，民進黨籍“立委”接連發言護航，“行政院長”卓榮泰稱，相關評估“只是開頭”，仍須經過安全檢查與程序審議，未有重啟時間表。



民進黨籍“立委”何欣純質詢，當前國際局勢動盪，中東戰火推升能源與物價壓力，朝野應團結面對挑戰，“行政院”已透過物價穩定小組每周開會，並由政府吸收約7成5油價漲幅、調控電價，穩定民生。而對於核電議題，應以專業務實態度處理，包括核廢料處置與社會共識，同時持續推動綠能與能源轉型，以因應AI產業用電需求。



卓榮泰答詢，穩定供電是政府對人民與產業的責任，也是台灣對全球供應鏈的承諾，因此會勇敢面對核電議題，但前提仍是安全無虞與社會共識。目前台電正進行核電機組安全檢查，並將於本周把再運轉計劃送交“核安會”，由專家審慎評估設備老化、汰換成本與整體可行性，待整體計劃通過後，才會進入下一階段，強調現在只是開頭。



綠委吳思瑤則質詢，台灣自去年核三除役後，已進入“非核家園”階段，政策並未改變，能源政策須因應國際情勢與產業需求與時俱進，核電重啟仍屬長期議題，以“年”為單位推進，當前更急迫的是軍購與民生議題，以“天”為單位處理，並呼籲在野黨支持電網與能源相關預算。



卓榮泰回應，“行政院”在能源政策上“責無旁貸”，將持續推動多元能源發展，包括綠能、儲能與電網韌性強化，同時在法律與安全框架下審慎評估核電可能性。