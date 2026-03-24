緊急命令加快核電重啟？卓榮泰：目前沒討論

左起卓榮泰、台經濟部長龔明鑫接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 藍委游顥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）中東戰事持續延燒能源供應發生危機，台官方是否可能透過“緊急命令”加快核能重啟？“行政院長”卓榮泰今天答詢時表示，目前沒有提到緊急命令，也沒討論到何時要進行討論，這是“憲法”賦予“總統”和政府的基本權力，會在這個權力之下審慎思考，不過目前沒有討論。



卓榮泰今天率領“部會”首長繼續前往“立法院”進行施政總質詢，中國國民黨多位“立委”質詢時，多關注民進黨政府在核能政策上的態度轉換。



國民黨“立委”游顥質詢卓榮泰時提到，目前“核管法”所規定的三階段作業，推估要到2028年才能夠重啟核電，但目前中東戰事造成台灣很大的電力缺口，戰事若一發不可收拾，有沒有可能透過緊急命令來加快核電重啟？



卓榮泰說，緊急命令的發布有一定的程序，是非常嚴謹的，目前我們沒有提到或是討論到緊急命令是否要在什麼時候進行討論。



游顥再問，這個部分確定沒有討論到嗎？因為“核管法”要到2028年，核三才有可能重啟，但如果做了所有的準備，電力還是有很大缺口，有沒有可能用緊急命令來處理？



卓榮泰表示，這是一個很多前提和假設性的問題，目前努力的是穩定三、四、五、六月所有的油氣來源，下半年的規劃是朝更多元的國際市場去搶得更多貨，甚至是開發新的合作契約，用的就是我們過去跟其他國家良好的各種關係和狀況基礎，我們現在有這樣的把握。

