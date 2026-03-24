分析：盧秀燕動作頻頻　延續訪美熱度

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕上周結束訪美行程，回台首個公開大型行程，就是出席台中國際會展中心開幕典禮，不只邀來中台灣縣市代表站台，還邀請外國駐台代表與會，延續其訪美熱度的意味濃，此外，盧秀燕主動觸及能源等焦點議題，並與她訪美行程掛勾，展現十足的政治企圖心。



盧秀燕23日出席台中國際會展中心開幕典禮，這是她訪美行結束後第一個公開行程，該會展中心由台中市政府自籌近新台幣百億元興建，被視為台中連結國際、躍升為“會展城市”的關鍵里程碑。



在開幕典禮上，盧秀燕大秀政績，並藉此展現其政治號召力，邀請新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣與嘉義市等中台灣縣市政府代表出席站台，儼然形成以台中為核心的“區域治理大閱兵”；同時，包括德國、聖露西亞、菲律賓、義大利、越南、印度、英國等國駐台代表的與會，更巧妙地呼應了她剛結束的訪美行，凸顯其具備處理國際事務的格局與人脈。



此外，盧秀燕也主動觸及屬於執政層級的能源政策議題，針對賴清德擬展開重啟核能電廠的評估，盧秀燕表態支持，更直言肯定賴清德丟棄民進黨“非核神主牌”，並以捍衛中部居民健康為出發點，強調錯誤的能源政策將導致民生用電不足與產業吃緊，呼籲減少台中火力發電廠的燃煤發電，拒絕讓民眾繼續“用肺發電”。

