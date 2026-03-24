周刊：金溥聰率隊闖馬辦　王光慈被拉扯尖叫

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／馬英九基金會人事風波未平，前執行長蕭旭岑、王光慈離職引發各界揣測。馬英九基金會23日傍晚發聲明要將“嚴重違反財政紀律情事”送請司法調查。周刊報導，上月25日上午基金會準備舉行新春拜拜時，前“國安會秘書長”金溥聰突率人進入辦公室，試圖進入執行長辦公室，引爆第一波衝突，甚至出現拉扯與對峙場面，內部矛盾正式浮上檯面。



根據《鏡週刊》報導指出，這起事件要回到上月25日上午10時許，馬英九基金會正準備進行新春拜拜儀式，金溥聰一行包括前隨扈、專精契約爭訟與公司治理官司的黃姓律師，及一位擁有電腦專長的人員共4人，突然出現在馬辦，並試圖進入王光慈的辦公室，基金會人員見狀上前阻攔，據現場人士轉述，王光慈一度與前隨扈拉扯，並情緒激動地尖叫“你把我的手弄紅了。”



報導說，二派人馬上演第一波衝突時，金與律師在後方未介入，律師還拿出手機錄影，隨後經現場人士通報，待在辦公室等拜拜的蕭旭岑才趕緊前去瞭解狀況，雙方持續在會議室對峙，金厲聲指控蕭、王處理基金會事務有瑕疵，包括王的執行長任命案程序有疑義及調薪自肥等，一副老神在在地對蕭、王表示，他握有馬親筆簽名的委任書，要求2人即刻解職。



報導表示，對此，蕭旭岑婉言回應，強調2人任命的合法性，並對金的質疑提出解釋，但金態度依然強硬，重申自己是奉命辦事，王光慈見溝通不成，拿出基金會章程，強調金沒有權力這樣做，雙方互不相讓，甚至爭得面紅耳赤。



報導說，二派人馬持續僵持不下，在場的高華柱見狀，立刻介入調停，表示既然他與金是被動處理此事，希望蕭、王二人配合，“你們若即刻辭職，事件就到此為止，不會再擴大。”並向二人掛保證，不會再有後續行動。



該周刊稱，他們掌握，這起馬辦風暴的導火線源自基金會一名隨扈離職。一位長年跟隨馬的隨扈日前捲入職場不當管理事件，事後雖自行請辭，但也把基金會的財務報告等內部資料交給前“國安會”祕書長金溥聰，金瞭解詳情後，找上基金會董事高華柱告知此案，再由高向馬報告，“發動整起人事調整案的，其實就是馬英九本人。”知情人士說。



報導並稱，基金會原先規劃今年將舉辦10團“大九學堂”赴陸參訪行程，現已全部喊卡，包括原訂下個月出發的浙江杭州團也已進行退費。不僅如此，基金會去年上半年才完成新一屆董事改選，任期四年，如今才過了將近一年，就傳出27日要再召開董事會，屆時董事名單如何異動？有哪些馬政府時代的舊部屬會加入？在在都引起藍營人士私下熱議。