柯志恩首場政見會　宣示會做得比陳其邁更好

國民黨高雄市長參選人柯志恩24日首場政見會，現場氣氛熱絡。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市長參選人柯志恩24日首場政見會，藍營民代全員到場展現團結。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩24日舉辦首場政見會，宣示“陳其邁做很好，但我會做得更好”，力拼年底選戰讓高雄政黨輪替。今天活動藍營展現大團結，也特別挑可俯瞰高雄海港城市的場地，呼應“世界雄心、夢想海港”主題。



柯志恩24日舉辦首場願景政見發表會，主題為“世界雄心、夢想海港”，地點在高雄然一酒店，現任議員幾乎到場，齊聚高雄藍營人士，前“立委”侯彩鳳、黃昭順、吳怡玎，前議長莊啟旺、全台農會理事長蕭漢俊等人，前白委張其祿也出席。



記者會分別以1、3、5、7、9的方式，論述“一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針”來構建競選高雄市長政見藍圖。內容涵蓋農業觀光、海洋產業、教育文化、交通軸線、科技產業、便利生活、原住民產業等等。



柯志恩出場時受到全場歡呼，她上台先信心喊話“陳其邁做得很好，但我會做得更好，這一柯，不一樣，這一刻，讓高雄38區有38變”。她也笑稱“給我15分鐘，給你高雄4年或8年願景”並笑稱因為心理學說超過15分鐘就沒有注意力，展現幽默。



由於高雄被民進黨執政太久，柯志恩強調，長期以來，高雄派系政治的黑箱與酬庸，讓優秀的公務員受挫，讓公平競爭的企業卻步。她沒有派系包袱，沒有財團牽絆，她會建立一個“不分顏色、只看是非”的市府，讓公平正義、清廉透明成為高雄的底氣。財政紀律、用人專業化、招標公開化，是她的3個堅持。



舉辦這次首場政見會，柯志恩表示，原本節奏就訂3月把政見一一發布出來，搭配夢想海港、世界雄心主題，所以就選擇可以俯瞰海港的這個地點。未來在勞工、婦幼、社福等政策上，會選擇與不同的族群站在一起，今天這場這只是一個開頭。



對於高雄選情是否太冷？柯志恩表示，選情有點冷大概也與候選人有關，目前才三月多，一般來說選情通常要到9、10、11月，街頭巷尾才會討論。目前就是按照節奏透過政見爭取選民認同，這是一般選舉的模式，最後3個月包準大家累得不得了。

