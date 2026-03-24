中東戰事影響氦氣原料　台官方：醫療優先

卓榮泰與石崇良（左）。（中評社 張嘉文攝） 藍委游顥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）中東戰火持續，全球能源供應鏈受衝擊，其中，半導體製造與醫療器材顯影關鍵原物氦氣料也受到影響。對此，“衛福部長”石崇良今天在“立法院”答詢時表示，已與“經濟部”保持密切聯繫，確保包括麻醉用途及核磁共振等需以液態氦的醫材設備用途優先供應，且“衛福部”也同步啟動缺藥應變機制。



氦氣是半導體製造、航天與醫療顯影設備的關鍵原物料，而卡塔爾是全球主要供應國，但因中東戰爭爆發及隨後的軍事打擊影響，卡塔爾的天然氣及副產品氦氣生產設施被迫停產，導致出口大幅減少，氦氣現貨價格更已翻倍。



“行政院長”卓榮泰今天繼續率領“部會”首長前往“立法院”繼續進行施政總質詢。中國國民黨“立委”游顥質詢時，問及氦氣進口的狀況是否受到中東戰事的影響。



“經濟部長”龔明鑫表示，半導體產業與醫療設備都仰賴氦氣供應，過去氦氣進口確實以中東為主，但目前美國與澳洲亦已提供供應來源，整體供給量不致短缺，僅價格略波動上升，並與半導體業者保持溝通，進行專案性調度。



“衛福部長”石崇良則說，政府已關注氦氣可能對醫療設備影響，包括麻醉用途及核磁共振等需以液態氦冷卻設備，與“經濟部”保持密切聯繫，確保醫療用途優先供應。



游顥追問說，所以醫療跟半導體對氦氣的需求，是有辦法均衡提供？石崇良回說，是的。



石崇良強調，中東戰火可能引發的醫材與藥品供應風險，“衛福部”已啟動應變小組，從三大面向進行部署。首先，進行全面影響評估，目前初步判斷，衝擊主要集中在藥品包材及塑化類醫材；其次，與“經濟部”協調，確保塑化原料優先支援醫療用途；最後，則要求業者評估成本變動，掌握價格波動情形。

