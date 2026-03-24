蕭旭岑：金溥聰是老長官　凡事留一線

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社） 中評社台北3月24日電／馬英九基金會人事風波未平，前執行長蕭旭岑、王光慈離職引發各界揣測。馬英九基金會23日傍晚發聲明要將“嚴重違反財政紀律情事”送請司法調查。《鏡週刊》24日又爆，此次人事是馬英九命前“國安會秘書長”金溥聰出手。對此，蕭旭岑痛批，匿名的不負責式的下三濫手法，但金溥聰是他的老長官，凡事留一線，他參與的細節要去問他。



蕭旭岑強調，他個人覺得兩岸交流是目前台海和平重要基石，絕不會因為部分人士用這種下三濫影射指控方式就受到影響，他也會堅定對抗惡勢力。



馬英九文教基金會16日突然發出聲明指，聘請前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。聲明並特別強調，戴遐齡人品端正，操守清廉。馬英九基金會並指出，蕭旭岑及王光慈均已於今年二月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈兩人之個人言論及行為，均不能代表本會及馬英九的立場，特此聲明。



聲明切割意味濃厚引起討論，馬辦23日又發出聲明，戴遐齡表示，近日有關本會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。馬辦已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。



週刊今日爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前“國安會”祕書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用“馬辦”名義在中國“做一些事”，決定出手整頓。



媒體報導，對此，蕭旭岑今天出面回應，對於爆出2月25日金溥聰率隊前往馬辦，還爆出衝突，他強調，請辭並不代表有什麼不法，而是基於保護馬英九而做了這決定，但並不代表有心人士可以不斷利用這點去無限上綱攻擊他。他個人覺得兩岸交流是目前台海和平重要基石，絕不會因為部分人士用這種下三濫影射指控方式就受到影響，他也會堅定對抗惡勢力。



但媒體追問，那天馬英九是否在場？蕭旭岑稱，那天細節不再贅述，感謝週刊來查證，“用這種匿名的不負責式的下三濫手法，說什麼在大陸做了什麼事”，在此鄭重告訴大家，這幾年都在做兩岸青年交流，青年不涉及任何利益，這也是馬英九的理念，用這樣潑髒水方式要去影響兩岸交流非常可惡，他會力抗到底。



蕭旭岑也強調，王光慈擔任執行長，自己擔任首席執行長來協助馬英九基金會的業務推展，這是董事會通過的，不明白為什麼上禮拜有聲明稿，“將王光慈貶低為前員工，這非常可笑！”



媒體也追問，如果馬英九在場的話，需要金溥聰？這問題沒辦法回答，“金溥聰是我的老長官，凡事留一線，他參與的細節你們要去問他”。他強調，任何汙衊他的人格、汙衊他的聲譽，他都會採取法律行動。



至於是否是因跟金溥聰路線不同埋下導火線，蕭旭岑重申，“金溥聰先生是我的老長官，凡事留一線，他參與的細節要去問他”。