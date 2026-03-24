馬辦槓上鄭麗文？柯志恩：離高雄太遠不清楚

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩24日舉辦首場政見會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月24日電（記者 蔣繼平）馬英九基金會人事風波愈演愈烈，中國國民黨主席鄭麗文昨日跳出來挺現任國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑。中國國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩24日舉辦首場政見會後被問到此事回應表示，高雄離台北太遙遠，高雄的事她可以馬上回答，但蕭旭岑的事是內幕爆料，一般人不知道。



馬英九基金會日前發聲明切割前執行長蕭旭岑與前員工王光慈，連日來外界有諸多揣測。國民黨主席鄭麗文23日上午受訪直指始作俑者是“本來馬身邊的人”，並稱“不能讓賊人得逞”。馬英九基金會23日傍晚發出新聞稿指出，已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。蕭旭岑則回應，一切作為皆經馬英九同意辦理，一切合法且符合紀律。



高雄市長期被綠營執政，也是綠營大本營。鄭麗文上任後主攻兩岸交流，柯志恩已多次喊話“盼六月前訪陸、多聽主流民意”。這次鄭麗文主政的黨中央又出現其他風波，外界也持續關注鄭麗文與地方候選人的關係互動。



針對蕭旭岑的情況是否有瞭解，柯志恩表示，她現在都在高雄跑行程，因為這邊實在太遙遠了，若問她高雄的問題，她可以馬上回答，但蕭旭岑的問題，是媒體獨家爆料，等於是內幕，就是一般人不會知道的事。



柯志恩講完還補了問一句“對不對？”背後與兩旁陪同受訪的藍營民代也都頻點頭同意，媒體也就未再追問。



另外，柯志恩24日上午在高雄舉辦首場願景政見發表會，鄭麗文上午則在高雄出席另場活動“星火行動”，兩人上午各自有活動進行，為何辦活動特別錯開時間與地點，也引起媒體好奇詢問。



對此，柯志恩表示，“星火行動”是中央黨部辦的活動，並非地方黨部主辦，而她這場政見會，場地非常難借，她一個多月前就鎖定這個時間點，中央黨部已充分理解，而她下午就會與鄭麗文在建研會活動同台。



政見會地點在然一酒店的29樓“總統”套房，柯志恩多次提到這邊場地很難借，會後也邀大家到兩側落地窗拍照，展望夢想與雄心，呼應“世界雄心、夢想海港”政見會主題。