程序委員會朝野再度交鋒　難得和平落幕

民進黨團的議事日程草案，遭國民黨與民眾黨以人數優勢否決。（中評社 張穎齊攝） 民進黨籍程序委員會召委沈發惠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）“立法院”程序委員會24日中午舉行，民進黨團再度猛批中國國民黨、台灣民眾黨“沒收表決、踐踏程序正義”，藍白陣營仍依人數優勢主導議事，最終將議程草案送院會處理後逕行散會，和平落幕。



“立法院”序委員會24日中午舉行，由民進黨籍召委沈發惠主持，審定院會議事日程及人民請願案。不過會議過程中，綠委繼續針對上週程序委員會爭議延燒，大力批判，藍白“立委”則不為所動。



民進黨籍“立委”沈伯洋上發言台指出，上週國民黨籍召委翁曉玲在議程處理過程中，未經表決即逕行宣布散會，形同“沒收表決”，嚴重違反民主程序，程序委員會應保障“立委”提案與表決權利，即使朝野立場不同，也應透過表決決定，而非直接裁示，這是前所未見的情況。



沈伯洋批評，藍白長期在程序委員會阻擋法案進入委員會討論，等同剝奪“立委”提案權，讓“立法院”審議機制失靈。



沈發惠也表示，過往議程若有異議，皆須經委員會同意後才送院會，但近期藍白以多數優勢主導程序，甚至出現未表決即處理議程的情形，這是踐踏程序正義，前所未有，對此表達遺憾。



不過，國民黨與民眾黨仍以人數優勢否決民進黨沈伯洋的主張議事日程版本，而國民黨籍“立委”林沛祥提出，將本次院會議事日程草案直接提報院會處理，最終在藍白多數支持下通過。

