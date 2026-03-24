綠稱美不接受藍軍購版本　柯志恩：要說清楚

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩24日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩24日舉辦首場政見會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月24日電（記者 蔣繼平）針對“國防部長”顧立雄23日稱美國應不會同意國民黨版本3800億元軍購案，藍委柯志恩24日受訪回應“美國同不同意需要非常具體告訴我們，因為民進黨現在常講的訊息我們都不知道，身為台美國會聯誼會會長，也都與美方有密切溝通，所以是不同意在什麼地方？”



“立法院”23日初審“國防”特別預算條例。顧立雄23日表示，經與美方長時間溝通，美方應該不會接受國民黨提出的“3800億元＋N”版本，更示警若台灣無法展現防衛決心，將衝擊美國印太戰略。



對此，柯志恩表示，國民黨一向支持“國防”自主，也認同強化國家防衛能力的必要性，但對於目前規劃採購的軍備項目，仍須就實際需求、交付期程及預算合理性，進行嚴謹檢視。



柯志恩表示，外界關注的重點，應在於採購內容是否符合“國防”需求，裝備能否如期交付，以及整體預算編列是否妥適，這些都是“國會”應盡的監督責任，並沒有否定整個“國防”軍售。



柯志恩認為，美方是否同意軍售案，仍須透過正式管道與實質對話釐清，不能僅依民進黨單方面說法下定論。她身為台美國會聯誼會會長，會持續與美方國會及相關人士保持溝通。