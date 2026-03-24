吳桂森：美國變數大　台灣產業可赴陸找契機

新晃化工有限公司創辦人吳桂森。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）因應美國關稅政策的不確定性衝擊台灣傳統產業布局，台中市總工業會前理事長、新晃化工有限公司創辦人吳桂森將率產業界赴中國大陸，參訪台商投資區、精密機械產業園區等，尋求投資與合作契機。他向中評社表示，為了分散營運風險並尋求穩健的增長動能，在美國經貿政策搖擺不定的諸多外部壓力下，大陸的投資區位與市場環境相對穩定，有利產業多元布局。



吳桂森，新晃化工有限公司創辦人，現任台中市肉品市場公司董事長、台中縣文化基金會常務董事等，曾任台中縣外埔鄉長、台中市總工業會理事長、台中縣工商發展投資策進會總幹事、台中縣中小企業服務中心主任。所創立的新晃化工有限公司在台中、越南及東莞、廈門都有生產據點，產品市場涵蓋兩岸四地及東南亞地區。



吳桂森應漳州台商團體邀約，預計本月底率台灣產業界組團前往交流，他表示，此次參訪行程報名相當踴躍，訪團分為3月15日與3月30日兩梯次出發，每梯次20個名額迅速額滿，產業別涵蓋機械、醫療器材與金屬加工等業者，預計赴漳州台商投資區與南靖精密機械產業園區參訪，透過深入當地的產業園區實地考察，尋求實質的合作空間。



吳桂森表示，台灣許多傳統產業過去透過ECFA框架，不少業者有行銷大陸市場的經驗，台灣工業產品在大陸內需市場一直保有競爭力，他舉例，台中市的自行車零組件供應鏈，除了長期深耕外銷歐美，也始終將大陸視為不可或缺的主力市場，最近受到美國關稅政策不確定因素衝擊，許多業界人士正積極評估投資大陸市場的可行性，以期實現就近行銷、瞄準大陸大內需商機的戰略目標。



此外，吳桂森指出，隨著大陸房地產市場步入相對低點，工業用地的取得與建廠成本大幅下降，這對有意擴充產能的台灣產業界而言，無疑是逢低買進、尋找廉價優質廠房的絕佳時機。相對於台灣近年來面臨日益高漲的人力與能源等營運成本，企業的利潤空間不斷遭到壓縮，大陸在設廠成本上的優勢便顯得格外突出。

