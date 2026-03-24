CRIF：美伊戰事增成本　衝擊台灣民生物價

液化天然氣（LNG）船。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／美伊戰事將邁入第4周，中華徵信所（CRIF）今天提出4點示警，台灣正處“能源存量”與“物價壓力”的交叉點，應關注電力調度緊急應變能力與民生物價可能面臨的全面衝擊；短期內面臨採購成本上揚、國際物流受阻等經濟壓力，長期則是推動能源來源多元化、強化台美能源安全協作的時機。



中華徵信所成立於1961年，是專業工商徵信與商業資訊機構。2016年加入義大利CRIF集團，結合在地優勢與國際資源，專注於企業信用管理、徵信報告、市場研究等業務。



CRIF今天發布新聞稿表示，儘管美伊雙方皆表達有意推動和談，但在和談的條件上仍存在明顯落差，因此整體局勢仍未真正降溫。當前，全球高度關注美國是否進一步打擊伊朗石油及電力設施，以及伊朗對於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖能力與後續動向。



CRIF認為，只要衝突尚未止息，其所帶來的外溢效應，仍將持續牽動台灣4大重要面向，包括能源供應穩定、油價走勢、民生物價波動及台灣匯率波動。



在電力調度方面，CRIF提醒，隨著霍爾木茲海峽遭封鎖，卡塔爾供應台灣的天然氣船無法準時抵台，台灣天然氣供應調度壓力明顯升高。當前情勢不僅反映能源供應鏈面臨的不確定性，也對整體電力調度與備援能力提出更高要求，包括各類電源的彈性調配、備轉能力維持，以及相關營運成本上升等挑戰。



此外，CRIF表示，由於台灣進口原油與天然氣均以美元計價，當國際油價從每桶80美元攀升至120美元，加上戰爭引發全球避險情緒升溫，資金流向美元，新台幣兌美元從31元貶至32.5元時，企業將同時承受“油價漲幅”與“匯率貶幅”的加乘效應。自開戰以來，台幣實質購買力已縮水約3%至5%，進一步推升“國內”輸入型通膨壓力。



在民生物價方面，CRIF說明，油價上漲使民生物價面臨一定上行壓力。以生鮮配送為例，因現行油價平穩機制僅針對零售油價，大宗物流用油（柴油）成本已推升外送與快遞的燃油附加費，每筆訂單約增加5元至10元。此外，受空運與海運附加費調漲影響，進口食材成本同步墊高，進口牛肉、乳製品及水果等商品，在超市通路的售價已出現約8%至12%的漲幅。



CRIF表示，若戰事再次升高，未來2周至4周內，連鎖餐飲業是否掀起新一波漲價潮，將成為重要觀察指標。預期4月起，大型連鎖餐飲業者將因食材與運輸成本雙雙上升，啟動新一波約5%至10%的價格調整。而若油價未能在短期內明顯回跌，消費者自4月起恐將感受到明顯壓力。



CRIF提出，為穩定新台幣匯率，“中央銀行”正面臨高度壓力。若為阻止新台幣過快貶值，央行可能動用外匯存底進場干預匯市；但若新台幣貶幅過深，導致台灣消費者物價指數（CPI）攀升，亦可能被迫於下一季採取升息措施，這對房貸族與企業貸款來說，是能源之外的另一項沉重負擔。



CRIF分析，若央行為了抗通膨而升息半碼至1碼，以新台幣1000萬元房貸計算，每月利息約多支出1000元至2000元，且家庭整體財務也將承受衝擊，資產購買力下降，總支出增加，評估四口之家每月開銷將實質增加5000元至7500元。



CRIF說明，總體而言，台灣的“韌性”正受到考驗。若戰事延續至5月，進入夏季用電高峰，屆時若高成本採購情況延續，未來一段時間內恐對物價穩定形成持續壓力。不過，局勢仍存在轉機，若美軍能在未來兩週內結束戰事，或相關護航行動達到成效，台灣有望降低高油價所帶來的各項不利衝擊。