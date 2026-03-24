台官方鬆綁外傭措施　34民團連署籲撤回

申請外傭資格新制。（台“勞動部”網站） 中評社台北3月24日電／民進黨政府日前鬆綁外傭申請條件，包含婦女、移工、教保等34個民間團體今天發布聯合聲明，呼籲撤回政策，更批評此措施摧毀多年來民間團體努力建構的公共托育制度及開放透明的保母定價政策。



新修正的外傭新制門檻為，只要家中有1名未滿12歲的兒童，即可申請外籍家庭幫傭，就業安定費每月5000元；弱勢、特殊需求及高需求家庭，將優先取得人力，且每月就業安定費降為2000元，以強化家庭照顧支持。



根據《中央社》報導，“行政院”上週發布外籍幫傭申請條件新制，包括婦女團體、移工團體、教保團體等共34個民間團體24日發布連署聲明表達反對，並提出3大訴求，包括撤回未評估就推行的政策；政府保障外籍移工勞權、終止個人聘僱制；應推動全方位育兒友善政策，將預算與政策方向投入擴展平價、優質的公共照顧服務。



聲明批評，政府試圖以“外籍幫傭僅處理家務、不涉及托育”的說詞來迴避對台灣專業托育市場的衝擊。對於育有幼童的家庭而言，“家務”與“照顧”在實務現場是高度交織、難以分割，從準備副食品、清洗奶瓶到維護幼兒活動空間的整潔與安全，每一項家務勞動，都與照顧工作連動。



“勞動部”在政策公布後，隨即對外宣稱此舉將使144萬家戶受惠。然而，聲明中質疑，考量到外籍幫傭薪資、住宿空間及就業安定費等人力成本，實際上有能力使用這項服務的家庭，可能僅限於所得前五分之一的家庭。



此外，聲明表示，在私人領域的監督真空下，政府也沒有足夠的稽查人力與法規工具，來辨識移工是否被迫兼任育兒重擔。這種政策設計無異於變相鼓勵“非法兼任”，讓移工陷入名不副其實的超時勞動與剝削。



最後，聲明批評，當政府大量開放外籍幫傭進入家戶，將直接衝擊這些基層女性工作者的就業機會。有多少保母會因為高所得家庭轉向聘僱24小時待命的外籍家庭幫傭而失業，這種“殺雞取卵”的政策，不僅無法解決照顧性別化的不平等問題，更會摧毀多年來民間團體努力建構的公共托育制度及開放透明的保母定價政策。