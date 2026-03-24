台規劃重啟核電　前廠長喊話還有核四廠

核四前廠長王伯輝呼籲政府規劃重啟核四，並透露核四商轉可能時間點。（照片：王伯輝臉書） 中評社台北3月24日電／賴清德拋出重啟核二、核三議題，引發各界高度關注。核四前廠長王伯輝24日在臉書發文指出，既然要使用核電，更應從從容容開始規劃核四重啟，核四一號機才有可能在2030年、2031年參加商轉、核四二號機也有可能在2032年以後商轉。



賴清德22日表示，台灣進入一個新的情勢，在AI時代建置算力所需電力、國際對低碳及零碳要求、地緣政治變化所需的能源韌性等三大考量下，在“立法院”修正核管法下，“行政院”回應民意需求重啟核能考量，未來也會持續推進風電、光電等綠能發展，兩者並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。



對此，王伯輝表示，本來幾年前，台電一直虧，而且光電、風電已經到瓶頸，那個時候政府本來就應該冷靜的思考可以規劃核電廠延役。如今遇到世界動亂，能源來源不穩，才要不得不放棄意識型態，努力的進行核電廠延役，核三可能是2028年，核二可能是2029年或2030年。



王伯輝說，要以一個核四退休的廠長的名義，提醒政府，既然要使用核電了，現在這個時候，更應該從從容容開始規劃核四重啟，讓核四廠的組織重建，發布核四廠廠長、副廠長，讓他們規劃重啟及召回人力，甚至是龍門施工處處長及副處長，讓他們開始整理封存中的設備。



王伯輝強調，重新再測試，核四一號機才有可能在2030年、2031年參加商轉，核四二號機也有可能在2032年以後商轉。