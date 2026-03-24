陸配徐春鶯涉詐貸地下匯兌　被起訴反滲透法

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯被指控涉從事地下匯兌、詐貸，又“收取大陸資金”為候選人站台，24日遭新北地檢署依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴。