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陸配徐春鶯涉詐貸地下匯兌　被起訴反滲透法
http://www.CRNTT.com   2026-03-24 17:11:45
台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯。（中評社 資料照）
　　中評社台北3月24日電／台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯被指控涉從事地下匯兌、詐貸，又“收取大陸資金”為候選人站台，24日遭新北地檢署依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴。

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